بعد 209 مباريات.. حدث تاريخي لـ البليهي في قمة الهلال والاهلي

شهدت مباراة الهلال أمام الاهلين في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، حدثًا مميزًا للمدافع على البليهي، مع “الزعيم”.

ويغيب عن نادي الهلال، أمام الاهلي كل من؛ سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، فإن البليهي سيرتدي شارة قيادة “الزعيم” لأول مرة في مسيرته.

اقرأ أيضًا: فراس البريكان يفك عقدة الهلال برقم مميز في الديربي

ويلعب علي البليهي، البالغ من العمر 34 عامًا، منذ 2017، ضمن صفوف نادي الهلال، بعد انضمامه من الفتح.

وظهر المدافع السعودي، بشارة قيادة نادي الهلال بعد خوض 209 مباريات مع الفريق الأزرق بكل البطولات.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 29 لقاء حتى الآن، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 83 نقطة.

ويدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، حسان التمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، رينان لودي.

خط الهجوم: مالكوم، ديلجادو، ميتروفيتش.