"فيرمينو في مواجهة ميتروفيتش".. تشكيل مباراة الهلال والأهلي بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق الهلال السعودي نظيره فريق أهلي جدة، في إطار منافسات الجولة ال 28 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية" بجدة.

ويدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، حسان التمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، رينان لودي.

خط الهجوم: مالكوم، ديلجادو، ميتروفيتش.

فيما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال، عبد الله العمار.

خط الوسط: كيسي، رياض محرز، زياد الجهيني.

خط الهجوم: فيرمينيو، ماكسيمان، فراس البريكان.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 83 نقطة، فيما يأتي فريق الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 55 نقطة.