قبل مواجهة الأهلي.. الصفاقسي يوجه ضربة للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقدم نادي الصفاقسي التونسي بشكوى ضد نظيره الترجي.

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، فإن شكوى الصفاقسي ضد الترجي جاءت بسبب عدد اللاعبين الأجانب على أرض ملعب مباراتهما التي انتهت بالتعادل 1-1.

ودخل فريق الترجي المباراة برباعي أجنبي، توجاي، وساس، ورودريجو، وروجر أهولو، بجانب 7 لاعبين محليين وهو ما ينص عليه قانون الدوري التونسي.

ولكن في الدقيقة 61 خرج التونسي أسامة بوقرة وشارك اللاعب الجزائري حسام الدين غشة، ليصبح عدد اللاعبين التوانسة على أرض الملعب 6 فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 71 من قانون كرة القدم المحترفة الذي يفرض تواجد 7 لاعبين بجنسية تونسية.

الجدير بالذكر، يستضيف الترجي نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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