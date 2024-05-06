في الصدارة.. بيراميدز يقلب الطاولة على فيوتشر ويفوز بالوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وفاز بيراميدز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعب 30 يونيو.
سجل هدف فيوتشر، محمد فاروق في الدقيقة 20.
سجل هدف بيراميدز الأول، فيستون مايلي في الدقيقة 70.
سجل هدف بيراميدز الثاني، كريم حافظ في الدقيقة 90+2.
وبهذا الفوز عزز بيراميدز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما احتل فيوتشر المركز 11 برصيد 26 نقطة.
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