على خطى كلوب.. مدرب جديد بالدوري الإنجليزي يعلن رحيله بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي وست هام يونايتد رحيل المدير الفني للفريق، ديفيد مويس، بالتراضي في نهاية الموسم الحالي.

وسيغادر المدرب الاسكتلندي نادي وست هام بعد أربع سنوات ونصف من توليه المسؤولية في استاد لندن، حيث حصل خلالها على المركزين السبعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأهل إلى الدور نصف النهائي وربع نهائي بالدوري الأوروبي.

وحصد دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم الماضي، عقب الفوز 2-1 على فيورنتينا ، وحصل وست هام على أول لقب كبير منذ رفع كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1980، وأول نجاح أوروبي له منذ عام 1965.

وكان قد أعلن المدرب الألماني، يورجن كلوب، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

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