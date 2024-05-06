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المصري يعبر عقبة طلائع الجيش في الدوري المصري بثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال 21 ببطولة الممتاز.

وسجل هدفي الفريق البورسعيدي في اللقاء كلا من، محمد شعبان في الدقيقة 49 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة رقم 37 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عن النقطة 28 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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