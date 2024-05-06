على أنغام عصام صاصا.. إمام عاشور يشارك صورة مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر جناح النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، صورة له مع زميله في الفريق إمام عاشور، عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام.

وأعاد إمام عاشور نشر "ستوري" كهربا، ووضع أغنية "اتنين بمقام ملايين" لمغني المهرجانات عصام صاصا.

ويلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

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