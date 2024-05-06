معلول والشناوي.. فريق كامل يغيب عن الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، استبعاد 11 لاعبا من بينهم الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

واستمر استبعاد المدافع ياسر إبراهيم عقب عودته من الإصابة، بجانب أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وخالد عبد الفتاح.

وعمرو السولية وأحمد عبد القادر، وحمزة علاء ومحمد الشناوي، وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز.

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