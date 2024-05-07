الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري عرض مستمر.. الزمالك ضحية والجبلاية محلك سر

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر مسلسل أزمات التحكيم المصري خاصتا بعد هزيمة نادي الزمالك على يد سموحة مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز، بهدف نظيف.

وأصدر الزمالك بيانًا منذ قليل للاعتراض بشكل رسمي على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة بالأمس.

وتشير بعض الآراء إلى ضرورة ايجاد حلول لتفادى الأخطاء التحكيمية في بطولة الدوري المصري واخرهم الزمالك خلال المباريات الأخيرة، وهو أمر غير مقبول ويهدر مجهود الجهاز الفني واللاعبين، خاصًة في ظل ضغط المباريات وصعوبة المنافسة بين جميع الأندية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر العدالة التحكيمية بين الجميع.



بيان نادي الزمالك كالتالي:

«يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من ثوابته، حرصه على نجاح مسابقة الدوري العام لكرة القدم وأن تجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، ومن ثم فقد حرص المجلس دائما على دعم المؤسسات القائمة علي تنظيم المسابقة المتمثلة في رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة وكافة اللجان النوعية وبصفة خاصة لجنة الحكام».

وتابع البيان: «وقد تجاوز المجلس عن بعض الأخطاء مكتفيا بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة إلى تصويبها وتداركها إلا أن الأداء التحكيمي في آخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض ولا يمكن مهما بلغ حُسن الظن السكوت عنها أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة».

وواصل البيان: «ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتاثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق، وأن مجلس الادارة انطلاقا من مسئوليته تجاه النادي وجماهيره لن يفرط في أي حق من حقوقه ولن يقبل بمثل هذه الممارسات وسيتصدي لها بكل قوة، وأن تحقيق جاد يلزم أن يتم مع أطقم الحكام والفار أيضا وكل من له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية واتخاذ إجراءات حاسمه بكل شفافية».

واختتم: «وفي ضؤ ذلك سيحدد المجلس خطوته التالية، وأخيرا يهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى منصات التتويج التي أصبح على مرمى خطوة منها»