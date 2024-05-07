بيان شديد اللهجة من الزمالك بخصوص البنا حكم مباراة سموحة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا ضد محمود البنا، حكم مباراة الفريق الكروي الأول أمام سموحة في بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد خسر من سموحة، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، حيث شهدت جدل تحكيمي.

وجاء البيان على النحو التالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقاً من ثوابته حرصه على نجاح مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وأن تجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.

ومن ثم فقد حرص المجلس دائماً على دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المسابقة المتمثلة في رابطة الأندية المصرية، والاتحاد المصري لكرة القدم، وكافة اللجان النوعية وبصفة خاصة لجنة الحكام.

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وقد تجاوز المجلس عن بعض الأخطاء مكتفياً بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في أخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة، ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق.

وإن مجلس الإدارة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه النادي وجماهيره لن يفرط في أي حق من حقوقه، ولن يقبل بمثل هذه الممارسات وسوف يتصدى لها بكل قوة.

ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع أطقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو، وكل من له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية، واتخاذ إجراءات حاسمة بكل شفافية، وفي ضوء ذلك سيحدد المجلس خطوته التالية.

وأخيراً، يهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند باستمرار دعم الفريق حتي يعود إلى منصات التتويج التي أصبح على مرمى خطوه منها.