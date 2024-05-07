مفاوضات سرية بين جوارديولا وبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ يفكر في عودة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، للآليانز آرينا مرة آخرى، خلفًا لـ للمدرب توماس توخيل.

وكان توخيل قد أعلن منذ عدة أشهر إنه سيرحل عن بايرن ميونخ بـ نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وأيضًا سينتهي عقد بيب جوارديولا رفقة مانشستر سيتي في صيف 2025، ولم تشير التقارير إذا كان سيرحل أم سيبقى داخل جدران الاتحاد.

ويبحث بايرن ميونخ في الوقت الحالي على بديلًا لـ توماس توخيل، حيث أشارت بعض التقارير في الأونة الآخيرة بأن العملاق البافاري يخطط لضم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ولكن المدرب أكد أنه باق رفقة الفريق الموسم القادم.

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ووفقًا لـ صحيفة “كيكر” الألمانية، التي كتبت في تقرير لها اليوم الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ يفكر جديًا في عودة بيب جوارديولا لتدريب العملاق البافاري مرة آخرى.

وكان جوارديولا قد تولى تدريب فريق بايرن ميونخ في الفترة بين 2013 و2016، قبل انتقاله إلى تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع التقرير أن المسؤولون داخل بايرن ميونخ يخططون من أجل عودة جوارديولا.

وواصل التقرير أن الشيء الذي يقرب جوارديولا من تدريب الفريق أيضًا إنه يمتلك منزلًا في ألمانيا حيث لا يزال يتردد عليه بين وقت لآخر.

وعلق جوارديولا في الأسبوع الماضي،على بحث بايرن ميونخ عن مدرب جديد وقال: ” مسألة وقت فقط وسيختارون بالتأكيد الشخص المناسب، بالنسبة لي كانت الأمور جيدة في هذه المدينة، ولكنني فشلت في بايرن لأنني لم أفز بدوري أبطال أوروبا”.