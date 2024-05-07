الزمالك يمدد عقد ثنائي الفريق

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الزمالك سيمدد عقد ثنائي الفريق، في الفترة القادمة، عقب انتهاء الفارس الأبيض من خوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90″ على قناة النهار:”أن البنيني سامسون أكينولا قد وافق على طلب الزمالك بتخفيض راتبه من أجل تمديد عقده رفقة الأبيض الفترة القادمة”.

وواصل:” أن راتب أكينولا كان 600 ألف دولار سنويًا ولكنه قد وافق على تخفيض الراتب إلى 400 ألف دولار سنويًا، من أجل الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء”.

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وواصل أمير هشام:” وأيضًا الحارس محمد عواد اقترب من تمديد عقده رفقة الزمالك، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف:” سيعقد مسؤولي نادي الزمالك مع عواد جلسة من أجل الانتهاء من تمديد عقده، ولكن ستكون بعد مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.