بيريرا يوضح مدى أحقية سموحة في ركلة جزاء ضد الزمالك

كشف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، عن حقيقة صحة تأكيده قرار محمود البنا حكم مباراة الزمالك وسموحة بعدم احتساب ركلة جزاء للآخير.

وقال بيريرا في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90″ على قناة النهار: «لم يحدث إنني أدليت بتصريحات أن قرار محمود البنا بـ عدم احتساب ركلة جزاء لصالح حسام حسن كان صحيحًا كما قيل».

وتابع: « ما تحدثت عنه حول هذه الحالة، هو أن إذا رأى الحكم أن المدافع لمس الكرة أولًا لا يحتسب ركلة جزاء، أما إذا كان المدافع لمس قدم المهاجم فهنا تحتسب ركلة جزاء”.

أقرأ أيضًا..رقم تاريخي لـ ميتروفيتش مع الهلال في الدوري السعودي بعد هدفه أمام الاهلي

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج «+90» إنه قد تواصل مع عدد من أعضاء لجنة الحكام حول صحة تأكيد بيريرا قرار محمود البنا أكدوا أن بيريرا لم يكتب حرفًا واحدًا على جروب الواتس آب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.