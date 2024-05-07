كريستال بالاس يقسو على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز كريستال على اليونايتد بنتيجة 4-0 في ملعب سيلهرست بارك.

سجل هدف كريستال الأول، مايكل أوليز في الدقيقة 12.

سجل هدف كريستال الثاني، فيليب ماتيتا في الدقيقة 40.

سجل هدف كريستال الثالث، ميتشل في الدقيقة 58.

سجل هدف كريستال الرابع، مايكل أوليز في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز احتل كريستال المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما احتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

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