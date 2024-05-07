كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، عن موعد مباراتي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري بالمغرب، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته في تمام الثامنة مساءً بالقاهرة.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، وتأهل فريق نهضة بركان إلى النهائي دون أن يخوض أي دقيقة في نصف النهائي، بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.