ملف رياضة الخليج 365.. بيان عاجل من الزمالك.. قائمة الأهلي.. وخطاب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها بيان عاجل من الزمالك بشأن مباراة سموحة، وقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، وخطاب منتخب مصر لتأجيل لقاء غينيا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

أخطاء فادحة.. بيان عاجل من الزمالك للاعتراض على التحكيم

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بياناً رسمياً اليوم الإثنين، يؤكد من خلاله اعتراضه على الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق في الفترة الماضية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أسماء مفاجأة".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية، لملاقاة فريق الاتحاد السكندري غداً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. منتخب مصر يخاطب "كاف" لتأجيل مباراة غينيا

خاطب منتخب مصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تأجيل مباراة الفراعنة وغينيا لمدة 24 ساعة..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أدار مباريات للأهلي وشهد تاريخ ميسي.. من هو سيمون مارتشينياك حكم مباراة الريال والبايرن؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، لقيادة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد خماسية إنبي".. كريم حسن شحاتة أول ضحايا البنك الأهلي

تقدم منذ قليل كريم حسن شحاتة مدير الكرة لفريق البنك الأهلي باعتذار للجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار عن عدم الاستمرار فى منصبه..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا