"أبطال أوروبا والأهلي".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري، عدد من المباريات الهامة في الكثير من البطولات المختلفة.

وتشهد منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم، إقامة مباراة واحدة، تجمع بين فريقي الأهلي ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بارك دي برانس" بفرنسا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.