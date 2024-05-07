كريستال بالاس يذل "الشياطين" والجماهير تسخر من تن هاغ

الرياص - اسماء السيد - لندن : بات مانشستر يونايتد مهددا بعدم التأهل إلى أي من المسابقات الأوروبية، وذلك بعد سقوطه المذل على يد كريستال بالاس 0 -4 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي الاثنين.

وتجمد رصيد مانشستر يوناتيد عند 54 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن تشلسي الذي نجح في تجاوزه بعد فوزه الساحق على وست هام يونايتد 5 -0 الاحد.

وأصبح المدرب الهولندي تن هاغ في مرمى نيران جماهير اليونايتد، أكثر من أي وقت مضى، وتحول الهجوم عليه والمطالبة برحيله إلى منطقة "السخرية"، فقد استدعى عشاق "الشياطين الحمر" التصريحات النارية التي أطلقها حينما تولى تدريب الفريق، حيث أكد حينها أن حقبة سيطرة مان سيتي وليفربول على البطولات سوف تنتهي، في إشارة إلى قدرته على إعادة يونايتد لمنصات التتويج.

كما تسابق جمهور النادي العريق في إلقاء اللوم على تن هاغ الذي طلب رحيل رونالدو، وكذلك سانشو عن صفوف الفريق، وشدد على أنهما يضربان وحدة الصف، ومنذ رحيل النجم البرتغالي وهو يواصل التألق في الدوري السعودي، كما أن سانشو استعاد بريقه من جديد بعد رحيله عن الأولد ترافورد معقل "الشياطين الحمر".

أوليسي يعاقب "الشياطين"

ويدين كريستال بالاس بفوزه على اليونايتد الى ثنائية مايكل اوليسي (12 و66)، فيما أضاف الفرنسي جان فيليب ماتيتا المتألق (40) وتايريك ميتشل (58) الهدفين الآخرين.

وهذه المباراة الثانية ليونايتد من دون فوز بعد تعادله ايضا امام بيرنلي 1- 1 في الجولة الماضية.

وتزيد الخسارة من الضغوط على المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي يخوض موسمه الثاني على رأس الفريق، في ظل استمرار معاناة "الشياطين الحمر" وابتعاده عن دائرة المنافسة.

ولم يغب يونايتد عن المسابقات القارية سوى مرة واحدة منذ موسم 1989 90.

وجاء ذلك بعد ان احتل المركز السابع تحت قيادة المدرب ديفيد مويس قبل 10 اعوام، وحينذاك اقيل المدرب الاسكتلندي قبل اربع مباريات من نهاية الموسم.