طارق السيد: الزمالك قادر علي التتويج بلقب كأس الكونفدرالية وخسارة سموحة يتحملها جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - قال طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفارس الأبيض قادر علي الفوز بلقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم بعد الوصول للمباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي.

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وقال طارق السيد نجم الزمالك السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الجيل الحالي لنادي الزمالك قادر علي التتويج بلقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأضاف:" اللاعبين الأساسيين فى الزمالك تستحق التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم ، ومباراة سموحة الأخيرة الخسارة يتحملها جوزيه جوميز المدير الفني.

وأكد طارق السيد أنه تم استبعاده من تدريب منتخب مصر مواليد 2009 بسبب أنه زملكاوي.