أرقام سلبية لـ مانشستر يونايتد بعد الخسارة المهينة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرض نادي مانشستر يونايتد، لهزيمة مذلة على يد فريق كريستال بالاس، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، على ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن مباريات الجولة 36 من “البريميرليج”.

وحقق الشياطين الحمر عدة أرقام سلبية بعد الهزيمة من كريستال بالاس، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر يونايتد 13 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم واحد.

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وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر يونايتد من كريستال بالاس ذهابًا وإيابًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى جانب اللاعبين، كشفت شبكة “سوفا سكور” أن البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد تمت مراوغته 8 مرات أمام كريستال بالاس قبل قليل بالدوري الإنجليزي، حيث يعد هذا الرقم هو الأسوأ لـ لاعب في الـ بريميرليج هذا الموسم.

وبهذه النتيجة رفع نادي كريستال بالاس، رصيده إلى النقطة رقم 43 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند النقطة 43 في المركز الثامن.