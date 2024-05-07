الاتحاد السكندري يعلق على مواجهة الاهلي في الدوري الممتاز

علق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على مباراة فريقه أمام النادي الاهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 9 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحياة: ” مباراتنا أمام النادي الاهلي في غاية الصعوبة، لديهم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحضرون أنفسهم، وأيضًا المباراة ستقام في القاهرة”.

وتابع: ” عقدنا جلسة رفقة لاعبي الاتحاد من أجل تشجيعهم على الفوز بالمباراة أمام الاهلي، اللاعبين لديهم الدافع ولديهم إصرار كبير، اتمنى أن يكونوا على قد من المسؤولية”.

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وأضاف: “نقطة واحدة فقط من الهلي تكفينا، وتؤهلنا للمشاركة في أفريقيا في الموسم المقبل”.

وأختتم: “إذ تم اعتماد نتائج الدور الاول سنحتل المركز الرابع ونتأهل لبطولة الكونفدرالية، الدوري هذا الموسم صعب، والاتحاد يختلف عن المواسم السابقة”.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.