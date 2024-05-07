الامارات | رمَسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محترف

يواصل محترف أجنبي مؤثر في لعبة جماعية ممارسة الضغط على إدارة ناديه، لتجديد عقده، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، بذريعة تلقيه عروضاً قوية من خارج الدولة، ملمحاً في الوقت ذاته إلى عدم المشاركة مع الفريق في بطولة إقليمية مهمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مبكر على التمديد.