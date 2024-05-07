جاري نيفيل يتوقع بطل الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - توقع نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، بطل الدوري الإنجليزي، وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين.



واحتدمت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الحالية بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال، حيث يتقدم الأخير في الترتيب بفارق نقطة واحدة، لكن السماوي لديه مباراة أقل من الجانرز.

وتحدث جاري نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "عندما علقت وقلت بإنه يجب على آرسنال أن يكون مثاليًا، تعرضوا للسقوط أمام أستون فيلا، هنا استغل مانشستر سيتي الموقف في إنجاز المهمة ومعرفة ما يتعين عليهم القيام به".

وتابع: "مانشستر سيتي سيلعب تلك المباراة الصعبة ضد توتنهام في غضون 10 أيام، لكن الطريقة التي يتصرف بها توتنهام في هذه اللحظة من الزمن أعتقد أنه سيكون من الصعب عليهم ضد فريق السيتي الذي ينافس على اللقب، سيكون لقاءً صعبًا".

وأكمل: "خاض الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي هذا الأسبوع بشكل جيد وقاما بعملهما ولكنك تتساءل إلى أين سيتطور السباق على اللقب".

وتابع: "تحدثت دائمًا، بالتأكيد سيكون هناك تطور، حيث سيحدث شيء ما، لست متأكدًا من حدوثه، ما يحدث عادةً في هذه اللحظات هو فوز مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، على فولهام، وإهدار آرسنال النقاط يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، وتتويج السيتي باللقب يوم الثلاثاء أمام توتنهام".