قلق بين نجوم ريال مدريد بسبب مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن قدومه آثار مخاوف بعض من نجوم الفريق الملكي.



يخشى لاعبو ريال مدريد في غرفة تغيير الملابس أن تغطي صفقة مبابي على النجاحات التي حققوها في الموسم الحالي، بعد حصد لقب الدوري الإسباني، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي قد يثير إزعاج بعضهم.

بات اقتراب قدوم مبابي إلى ريال مدريد يثير التوتر والقلق بسبب توقيت المحدد لإعلان الصفقة، رغم حماسهم في بداية الأشهر الماضية لحسم صفقة النجم الفرنسي.

بات لاعبو ريال مدريد لديهم قلق أن خروج باريس سان جيرمان المحتمل بعد خسارته في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال، أمام دورتموند، يسرع من عملية إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد، خاصة أن النادي الباريسي حسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

ويعلم لاعبو ريال مدريد أن صفقة مبابي في تلك الحالة ستسيطر على عناوين الصحف والمؤتمرات الصحفية، ما قد يسحب التركيز من المرينجي الذي بات أمامه خطوة واحدة على الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

ويريد لاعبو الملكي أن يحتفل الفريق أولا إستلام كأس الدوري الإسباني، والذهاب إلى نافورة سيبيليس للاحتفال مع الجمهورن بالإضافة لتكريم اللاعبين الراحلين مثل ناتشو، قبل إعلان صفقة مبابي.

ويتمنى نجوم الملكي التأهل ومواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن هذا الأمر سيلزم الناديان بالصمت عن إعلان صفقة كيليان مبابي، ولم يتحدث أي شخص حتى نهاية المباراة.

