إنتر ميلان يعلن تجديد عقد لاوتارو مارتينيز

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تجديد عقد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بشكل رسمي واستمراره مع النادي.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الصيف، حيث أنه يحق له التوقيع لأي نادي مجانا، إلا أن النادي الإيطالي أكد استمراره مع الفريق.

أعلن خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، تجديد عقد لاوتارو مارتينيز، في إطار حرص النادي على المحافظةعلى نجومه، من أجل استمرار الفريق في تحقيق النجاحات خلال السنوات المقبلة.

ويعد لاوتارو مارتينيز أبرز لاعبي إنتر ميلان والدوري الإيطالي، خاصة في ظل مساهمته الكبيرة في تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

قال خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي في تصريحات صحفية: “لاوتارو مارتينيز سيكون قائدنا في الموسم المقبل أيضًا، ولن يرحل عن جدران النادي”.

وأضاف “لاوتارو بالفعل قام بتمديد عقده مع النادي، وهو سعيد ومستمر مع النادي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات”.

ويأتي تجديد عقد لاوتارو مارتينيز قبل مباراة إنتر ميلان مع فروزينوني كالتشيو، يوم الجمعة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.