نابولي يزاحم توتنهام والإنتر على مهاجم آيسلندا

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات قوية مع المهاجم الآيسلندي ألبرت جودموندسون لاعب جنوى لضمه في الصيف المقبل.

ويتنافس نابولي مع توتنهام وإنتر ميلان في صفقة المهاجم الآيسلندي، بعد تألقه الكبيرحيث سجل 16 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات.

وتشير تقارير إلى أن أولوية جودموندسون ستكون التواجد في الدوري الإنجليزي بحسب صحيفة التلغراف .

وقرر نابولي الدخول بشكل حاسم في السباق من أجل جودموندسون ويمكن أن يرسل عرضًا رسميًا إلى جنوة في الأيام المقبلة، راغبًا في التغلب على إنتر ويوفنتوس وتوتنهام من أجل المهاجم الأيسلندي.

ومن المتوقع أن يوافق جنوى على رحيل لاعبه في الصيف ويريد ما لا يقل عن 35 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يشعر بأنه مستعد لاتخاذ خطوة في حياته المهنية.