فيفا يوقف المصري عن القيد بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي

ياسر رشاد - القاهرة - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، القيد للنادي المصري البورسعيدي، ومنعه من تسجيل أي لاعبين لمدة 3 فترات قيد.

وجاء قرار فيفا بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب التونسي رامي البدوي ضد المصري للمطالبة بتعويض مالي وقيمة عقده مع المصري الذي وقعه ولم يتم تفعيله.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي استمرار منع 4 أندية مصرية من القيد بخلاف المصري وهي الزمالك وحرس الحدود ومصر المقاصة وإيسترن كومباني.

رد المصري..

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري، أن النادي تسلم بالفعل خطاباً من الفيفا يفيد بإيقاف قيده لـ 3 فترات مقبلة،

وقال عبد القادر أن هذه المشكلة حدثت خلال تولي المجلس السابق المسئولية.

أضاف : ننتظر عودة رئيس النادي من الخارج من أجل مناقشة الأمر وتحديد طريقة حل الأزمة.

وحصل البدوي على حكما بأحقية الحصول على 560 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي التونسي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.