شرط برشلونة للتحرك في صفقة أولمو

ياسر رشاد - القاهرة - مازال داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني على رادار نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن هناك أمر عائق أمامهم.

وتابعت التقارير الصحفية الإسبانية أن يوجد شرط جزائي في عقد أولمو مع لايبزيج يصل قدره إلى 60 مليون يورو الذي قد يسهل انتقال اللاعب إلى نادي برشلونة.

وتابعت التقارير الصحفية أن لايبزيج رفض توقيع هذا الشرط ثم طالبوا أن تكون قيمته أكثر من 60 مليون يورو، لكن أمام إصرار أولمو أبدى النادي الألماني وافق على طلب اللاعب في النهاية على الشرط لكنهم وضعوا له موعدا نهائيا في 15 يوليو المقبل.



ومع اقتراب موعد المباراة النهائية في بطولة اليورو في الصيف المقبل ما يعني أن برشلونة يجب أن يتحرك بسرعة حال رغب في حسم الصفقة.

وكان ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة ألتقى مع وكلاء أولمو ووالده في شهر أبريل الماضي بالإضافة إلى أنه يحافظ حتى الأن الاتصالات معهما لمحاولة البقاء في الصفقة، لاسيما أن هناك منافسة عليها من فرق كبرى إنجليزية وألمانية.

وتابعت التقارير أن برشلونة يرغب في استغلال العلاقة الجيدة بين وكلاء أولمو، وإدارة لايبزيج لطلب تسهيلات للبارسا في طريقة دفع الشرط الجزائي لأن النادي الألماني لن يوافق على رقم أقل من هذا.

