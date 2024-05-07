بايرن ميونخ يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعيد بايرن ميونخ الألماني ثلاثة من لاعبيه المصابين قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح بايرن ميونخ بالثلاثي ماتيس دي ليخت، وجمال موسيالا، وإريك داير أمام ريال مدريد ، وذلك بعدما شارك اللاعبون الثلاثة في تدريبات بايرن، اليوم الثلاثاء، عقب تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.

وكان دي ليخت قد غاب عن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" بسبب إصابة في الركبة.

ومن المتوقع أن يمنح دي ليخت قوة دفاعية كبيرة لبايرن ميونخ، لاسيما وأن غيابه أثر على تلقي الفريق الألماني هدفين من ريال مدريد في المباراة الأولى.

كما يعود جمال موسيالا بعد غياب عن مباراة شتوتجارت، السبت الماضي بالدوري الألماني؛ بسبب معاناته من إصابة أيضًا في الركبة، لكنه شارك في التدريب، بينما كان قلب الدفاع إيريك داير، الذي تعرض لإصابة في الرأس أمام شتوتجارت، يضع ضمادة على جبهته، لكنه بدا وكأنه لا يعاني من أي عائق.

ويواصل الجهاز الطبي لفريق بايرن ميونخ تأهيل ليروي ساني للحاق بمباراة الريال بشكل طبيعي بعد الآلام التي يعاني منها على مستوى الفخذ

ويفتقد فريق المدرب الألماني توماس توخيل جهود رافاييل جيريرو، الذي أصيب في قدمه أمام شتوتجارت، كما يتواصل غياب الجناح المصاب كينجسلي كومان.