"الشناوي وتاو ومعلول".. فريق كامل يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - يفقد الفريق الأول للنادي الأهلي، عددا من اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

غياب 11 لاعبا عن الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويفقد الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، فريقا كاملا 11 لاعب لأسباب مختلفة وهم:

-عمرو السولية وأحمد عبدالقادر.. (للإصابة).

-ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الشناوي.. (لعدم الجاهزية).

-بيرسي تاو وعلي معلول.. (للراحة)

-خالد عبدالفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وحمزه علاء.. (أسباب فنية).

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