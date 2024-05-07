"ينضم للزمالك".. فيفا يعلن إيقاف قيد المصري رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، اسم النادي المصري البورسعيدي، ضمن الأندية المصرية التي تم إيقاف قيدها أيضا، وعلى رأسها الزمالك.

وفي المقابل كتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فيفا يعلن إيقاف القيد عن النادى المصري لـ 3 فترات انتقالات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق".

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي أعلن في وقت سابق، إيقاف قيد نادي الزمالك أيضا لمدة 3 فترات، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الأبيض السابق.

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