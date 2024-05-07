"آخر 3 مباريات؟ أمر غريب".. تعليق ناري من شوبير على احتجاج الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير، على بيان نادي الزمالك، للاحتجاج على التحكيم وتعرض الفريق الأبيض للظلم في المباريات الماضية حسب وصفهم.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: “مجلس إدارة الزمالك أصدر بيان، وقال أن آخر ثلاث مباريات شهدت أخطاء فادحة، فأنا جبت آخر ثلاث مباريات عشان أشوف أيه الأخطاء، لاقيت أن الزمالك واجه الأهلي والبنك وسموحة مش لاقي أي حاجة مؤثرة".

أضاف: "يعني في مباراة الأهلي ما كنش فيه أي حاجة مؤثرة بل وفاز الزمالك، وأمام البنك الأهلي تم طرد لاعب من المنافس تقريبا شوط كامل واحتساب ركلة جزاء للأبيض، وفي مواجهة سموحة الجميع شاهد ما حدث، الاعتراض كله كان على عدم احتساب ركلة جزاء لحسام حسن".

وأتم تصريحاته: "هل فعلا ظهر ظلم واضح على الزمالك في المباريات الماضية، أدى إلى إصدار هذا البيان؟ أمر غريب بصراحة".

وكان نادي الزمالك خسر في المباراة الماضية، من نظيره سموحة بهدف نظيف، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباراة جدلا تحكيميا واسعا.

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