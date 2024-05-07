الآسيوي يوقع غرامات بالجملة على اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدد من الغرامات على نادي اتحاد جدة السعودي.

غرمات اتحاد جدة..

أوقف الاتحاد الآسيوي ثنائي اتحاد جدة، نجولو كانتي، مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي للقاء واحد، بسبب طرده أمام الهلال، مع دفع غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي و المغربي عبد الرزاق حمد الله (3) مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، ودفع غرامة قدرها 1000 دولار أمريكي.

كما قررت اللجنة معاقبة نادي اتحاد جدة، بسبب الشغب الجاميره ورمي جماهيره حوالي 3 زجاجات مياه، تجاه لاعبي الهلال وفرضت غرامة على النادي قدرها 5000 دولار.

وكان اتحاد جدة قد خسر أمام الهلال في ربع النهائي ذهابا وإيابا ليودع المسابقة الأسيوية.