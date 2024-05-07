الشامي : هذا سبب عدم استمراري مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الشامي نجم فريق المصري البورسعيدي، عن سبب عدم نجاحه في فترته التي لعب فيها بصفوف نادي الزمالك.

إقرأ أيضًا..

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "لا أحب اختلاق الأعذار ولكت عدم توفيقي في فترتي مع الزمالك كان لها سبب".

وتابع: "عندما انضممت للزمالك كان معي 19 لاعب أخر تعاقد معهم النادي في هذه الفترة".

وأكمل: "أنا زمالكاوي وأتمنى فوز الفريق بلقب الكونفدرالية هذا الموسم من أجل الجماهير، فالفريق لم يفز بأي بطولة قارية منذ خمسة سنوات".

وأتم: "الزمالك والأهلي لديهم القدرة على حصد بطولتي إفريقيا هذا الموسم بالطبع، فهما أقوى فريقين في القارة وبالطبع أتمنى لكلاهما التوفيق".