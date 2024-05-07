جاهزية نجم الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي

تلقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي بشأن جاهزية محمود علاء للمشاركة في نهائي الكونفيدرالية.

وأبلغ الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة، البرتغالي جوزيه جوميز بتعافي محمود علاء من الإصابة العضلية التي لحقت به الفترة الأخيرة.

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ويعتمد البرتغالي جوزيه جوميز على الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد في مركز قلب الدفاع، فيما كان يتم استبعاد محمود علاء بسبب إصاباته المتكررة.

وضرب الزمالك موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر له يومي 12 و19 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في المغرب، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

وتأكد غياب خمس لاعبين من الزمالك عن مباراة نهضة بركان المغربي المقبلة وهم: محمود شيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، كما يغيب مصطفى شلبي لإصابته في العضلة الضامة، ويغيب مصطفى الزناري لإصابته في العضلة الخلفية.

كما يغيب محمود الونش ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بالرباط الصليبي، وغيابهما عن الفريق الأبيض منذ بداسة الموسم.