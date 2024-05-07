لودي يكشف حقيقة أزمته مع البليهي في الهلال السعودي

كشف البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقيقة أزمته مع علي البليهي، زميله في صفوف الزعيم.

وكانت هناك حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية بسبب لقطة رينان لودي مع المدافع علي البليهي، بعد كلاسيكو الاهلي، في الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الإثنين.

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وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله ظهور البليهي وهو يقوم بصفع زميله رينان لودي، بسبب نزع الأخير وشاح الهلال من على جسد المدافع.

ونشر رينان لودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”انستجرام”، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بزميله علي البليهي مع وضع قلوب، ليشير إلى عدم وجود أزمة.

وأصبح الهلال على بعد نقطة واحدة من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.