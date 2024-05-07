النصر السعودي يراقب هذا الرباعي لدعم مركز الجناح في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت إدارة نادي النصر عينها على 4 لاعبين للتعاقد مع أحدهم لدعم مركز الجناح بالفريق الكروي الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت التقارير الصادرة اليوم أن قائمة خيارات النصر في الأجنحة حتى الآن تضم كل من: " بيرناردو سيلفا - دياز - محمد قدوس – رافينها ".

الاتحاد الآسيوي يقرر إيقاف ثنائي النصر

أصدر الاتحاد الآسيوي قرارًا بإيقاف أيمن يحيى وإيمريك لابورت لاعبا فريق النصر السعودي لـ 3 مباريات، في بطولة دوري أبطال آسيا بسبب أحداث مباراة الفريق أمام العين.

كما أصدر الاتحاد الآسيوي قرار بتغريم نادي النصر السعودي 2250 دولار بسبب سوء سلوك 5 من أشخاص يمثلون الفريق لانتهاكهم المادة 53/1.