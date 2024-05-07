طاقم تحكيم سنغالى للقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من، السنغالي عيسى سي حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا و نوحا بانجورا، و الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت و التونسي خليل حساني.

واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

جدير بالذكر أن مباراة إياب ذهاب نهائي الكونفدرالية ستقام في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري بالملعب البلدي ببركان بالمغرب.