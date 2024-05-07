أرقام .. أفضلية تاريخية للأهلي في تاريخ مواجهاته أمام الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد القاهرة.





لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 83 مباراة، وفاز الاتحاد في 16مباراة، وتعادل الفريقان في 25 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 214 هدفاً وتلقت شباكه 74 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والاتحاد بالنتائج الكبيرة، فاز الأهلي 6- صفر موسم 2005-2006، وفاز بنتيجة 5- صفر ثلاث مرات مواسم 1953-1954، 1956-1957، 1957-1958، وبنتيجة 5-1 مرة واحدة موسم 1996-1997، وفاز بنتيجة 4- صفر ستة مرات، وبنتيجة 4-1 مرة واحدة.

أما الاتحاد، فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 2014-2015، 4-3 موسم 2018-2019.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 1954-1955.

هدافو الأهلي أمام الاتحاد حسام حسن برصيد أحد عشرة هدفاً، أحمد مكاوي سبعة أهداف، محمد أبو تريكة ستة أهداف، وكل من وجيه مصطفى ومحمدين وأيمن شوقي خمسة أهداف.

أما هدافو الاتحاد أمام الأهلي، محمد دياب العطار الديبة ثمانية أهداف، وسعد راشد برصيد خمسة أهداف، ورفاعي سرور وعبد الفتاح الجارم برصيد 4 أهداف لكل منهم.