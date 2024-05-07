موعد مباراة مودرن فيوتشر وبترول أسيوط بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تم إخطار نادي مودرن فيوتشر بموعد مباراته أمام فريق بترول أسيوط بدور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر.

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ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بترول أسيوط يوم السبت الموافق ١ يونيو المقبل على ملعب ستاد السلام في تمام الثامنة مساءً ضمن منافسات دور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وكان فيوتشر تلقي هزيمة من نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري.

تقدم فيوتشر عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 20، وظل يواصل بيراميدز فك دفاعات فيوتشر إلى أن نجح في الدقيقة 76 عن طريق فيستون مايلي، وقبل نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ونفذها كريم حافظ بنجاح ليخطف بيراميدز نقاط المباراة بسيناريو قاتل.

بهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.