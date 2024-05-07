النجوم يخوض مباراة فاصلة أمام بورفؤاد للصعود لدوري الجمهورية 2005

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الشباب مواليد 2005 بنادي النجوم في الصعود الى المباراة الفاصلة أمام فريق بورفؤاد ، وذلك بعد تحقيقة المركز الأول وصدارة المجموعة في بطولة دوري الجمهورية (ب) للشباب مواليد 2005.

وأنهى فريق النجوم البطولة في صدارة المجموعة برصيد 69 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن الوصيف فريق المصري البورسعيدي.

وكان فريق النجوم قد فاز في المباراة الأخيرة أمام فريق إيسترن كومباني على ملعب الأخير والتي إنتهت بهدفين نظيفين أحرزهم محمد عادل بندق وأحمد جبل.

ويستعد فريق النجوم للمبارتين الفاصلتين أمام فريق بورفؤاد ، حيث يلتقي في المباراة الأولى على ملعب الأخير ببورسعيد يوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري ، أما المباراة الثانية ستُقام على ملعب نادي النجوم بأكتوبر يوم الجمعة الموافق 17 مايو.

ويقود فريق الشباب 2005 بنادي النجوم كلاً من مدحت رمضان مديراً فنياً وإسلام حازم مدرباً عاماً ومصطفى سليمان مدرباً لحراس المرمى وطه علي مديراً إدارياً وأحمد شاكر ومحمد أسامة إداريين وعبد الرحمن جمال وعلي مصطفى أخصائيين للعلاج الطبيعي.