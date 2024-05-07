عقوبة صادمة ضد صالح جمعة في الدوري العراقي

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف المصري صالح جمعة، المحترف في صفوف فريق نادي الكرخ.

وكشف حساب دوري نجوم العراق عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن لجنة الانضباط قررت إيقاف صالح جمعة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 25 مليون دينار عراقي.

يأتي ذلك بسبب دخول صالح جمعة في أزمة مع الحكم خلال مباراة فريقه أمام النجف، في إطار منافسات الدوري العراقي والتي أقيمت يوم 30 أبريل الماضي.

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وأشار الحساب الرسمي للدوري العراقي، إلى أن عقوبة صالح جمعة قابلة للاستئناف بموجب نص لائحة الانضباط.

وكانت تقارير قد كشفت أن صالح جمعة، تلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة، بالإضافة إلى ارتكابه أفعال مهينة تجاه الحكم منها البصق عليه.

وانتقل صالح جمعة إلى صفوف الكرخ العراقي في انتقالات الشتاء الماضي.