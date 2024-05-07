رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الزمالك ضد نظيره سموحة والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري NILE.

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في الجولة 21، من مسابقة الدوري المصري سجله أبو بكر ليادي من صناعة حسام حسن.

وشهدت المباراة طرد حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الدقيقة 80، بعدما تحصل على البطاقة الصفراء الثانية، بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

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مباراة سموحة والزمالك

إيقاف حسام حسن عبد البديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة أمام الزمالك.

مباراة زد إف سي والمقاولون العرب

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد إف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.