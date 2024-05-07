خبر سئ وآخر سار لـ الاهلي والزمالك بعد إعلان موعد مباريات كأس مصر

تلقت أندية الاهلي والزمالك نبأً سارًا بعد إعلان موعد مباريات دور الـ32 من مسابقة بطولة كأس مصر، وآخر سئ.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الزمالك نظيره بروكسي، يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك أمام بروكسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

اقرأ أيضا.. قرار مفاجئ من اتحاد العاصمة الجزائري يهدد إقامة نهائي الكونفيدرالية

بينما سيواجه فريق الاهلي نظيره الألومنيوم، يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، على أرضية ملعب استاد السلام.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وستواجه أندية الاهلي والزمالك أزمة بعدم تواجد اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى صفوف منتخب مصر في مباريات كأس مصر.

وسيتم التجمع الأول للمنتخب الوطني يوم 28 مايو بعد انتهاء مباريات الدوري التي تقام يوم 27 من نفس الشهر، حيث أن الأجندة الدولية ستبدأ بشكل رسمي خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل.

فيما سيتواجد لاعبي الاهلي والزمالك الأجانب في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث أن المباريات ستقام من يوم 28 مايو حتى يوم 1 يونيو أي قبل الأجندة الدولية بيومين.