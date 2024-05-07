إيقاف مهاجم سموحة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ21

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة زد إف سي والمقاولون العرب :

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والزمالك :

إيقاف حسام حسن عبدالبديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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