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"عاد إلى بيته".. نادي فلومينينسي يعلن تعاقده مع تياجو سيلفا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي التعاقد مع مدافع ، تياجو سيلفا بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" صورة للمدافع البرازيلي، وعلق: "عاد إلى بيته مجددا".

وسبق للمدافع البرازيلي وأن لعب في صفوف فلومينينسي في موسم 2055/6 حتى موسم 2008/9، قبل أن ينتقل إلى إي سي ميلان ومن ثم باريس وتشيلسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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