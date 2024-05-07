5 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد.
وشهد التشكيل 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد الجونة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - رامي ربيعه - عمر كمال عبدالواحد.
خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.
خط الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - وسام أبوعلي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.
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