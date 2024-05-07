هدف مهاري بالقدم اليسرى .. رضا سليم يضاعف تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف النادي الأهلي تقدمه على الاتحاد السكندري ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.





جاء الهدف عبر المغربي رضا سليم ، الذي سجل عند الدقيقة 32 بطريقة مهارية عبر تسديدة من الوضع واقفًا عللى حدود منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليمنى للمهدي سليمان حارس الاتحاد .

وجاء تشكيل الفريق الأحمر في اللقاء على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.