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هدف مهاري بالقدم اليسرى .. رضا سليم يضاعف تقدم الأهلي على الاتحاد السكندري

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ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف النادي الأهلي تقدمه على الاتحاد السكندري ، بتسجيل الهدف الثاني خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
 


جاء الهدف عبر المغربي رضا سليم ، الذي سجل عند الدقيقة 32 بطريقة مهارية عبر تسديدة من الوضع واقفًا عللى حدود منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليمنى للمهدي سليمان حارس الاتحاد .

وجاء تشكيل الفريق الأحمر في اللقاء على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏
خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.

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