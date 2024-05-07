سيدات سلة الأهلي يتفوقن على هليوبوليس في نصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ‏‎حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق سيدات هليوبوليس، في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفات.



‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 89-45.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من الفريق حيث انتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 26-13، وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 48-28، وقام طارق خيري المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 72-36، استمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 89-45 لصالح الأهلي.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز في أولى مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.