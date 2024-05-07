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مؤجلات الجولة التاسعة للدوري .. الاتحاد يسجل أولى أهدافه في شباك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل فريق الاتحاد السكندري أول الأهداف أمام الأهلي خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 58 عبر اللاعب بنجامين بواتينج .
 


بينما جاءت ثلاثية الفريق الأحمر عبر كل من ..
وسام أبو علي من ركلة جزاء ، رضا سليم ثم عمر كمال عبد الواحد الذي اختتم ثلاثية  الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.‏
خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.
خط الهجوم:‏ وسام أبو علي.

بينما مثل الفريق السكندري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: المهدي سليمان.
الدفاع: كريم الديب - سيف تقا - مصطفى إبراهيم - هشام صلاح.
خط الوسط: مورو ساليفو - عمر الوحش - خالد الغندور.
خط الهجوم: عبد الغني محمد - كريستوفر مابولولو - أحمد عيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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